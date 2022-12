E’ un Benevento formato trasferta | la Strega ritrova Forte e tre punti

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiParma – Funziona il. Grazie a un gol di, lo “Squalo” interrompe un digiuno che durava dal 28 agosto, laespugna Parma rialzando la testa dopo il ko con il Palermo. E’ il quarto risultato utile consecutivo lontano dal “Ciro Vigorito” per Fabio Cannavaro, al secondo successo italiano contro la squadra che lo ha consacrato e lanciato nell’Olimpo del calcio. Una vittoria che conferma quelle che apparivano già delle certezze: la difesa con Glik assume un peso specifico differente e Schiattarella in mezzo al campo è imprescindibile, considerando il Viviani ammirato domenica scorsa. Riparte proprio dall’esperienza di difensore e centrocampista Cannavaro, confermando la linea a quattro davanti a Paleari ma cambiando qualcosa in avanti, dove ...

