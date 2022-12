È morto il giornalista Gabriele Cescutti | ex presidente dell’Inpgi e firma del Gazzettino di Venezia

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 8 dicembre 2022) “È mortoper decenni dirigente degli organismi di categoria e soprattutto punto di riferimento per generazioni di giornaliste e giornalisti che hanno inteso e intendono la professione come servizio per la cittadinanza ma anche per le colleghe e i colleghi”. Lo rende noto il sindacato del Veneto. “aveva 80 anni,de Il, ha mosso i primi passi nel Sindacato come componente del cdr per poi diventare segretario regionale e essere nominato ai vertici della Fnsi, quindi la presidenza, e l’impegno nel cda di Casagit” viene ricordato nella nota. “Una vita dedicata alla tutela dell’articolo 21 della Costituzione, la sua, tenace difensore dell’autonomia professionale e dei diritti delle redazioni, a cominciare da quelli dei precari e ...