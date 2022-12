Dopo Spelacchio ecco Fotovoltacchio | bufera sull' albero di Gualtieri

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 dicembre 2022). Non c'è pace per l'di Natale di Roma di piazza Venezia, simbolo delle festività nella Capitale. Quest'anno alla base dell'fanno bella (?) mostra di sé dei grandi pannelli fotovoltaici per alimentare l'illuminazione festiva, una scelta della giunta di Robertodettata dalla volontà di dare un segnalea crisi energetica e risparmiare qualcosina. Peccato che, come fanno notare in molti, nei siti protetti dall'Unesco installazioni energetiche di questo tipo non sono consentite.a barricata si erge il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi che annuncia richieste di provvedimenti alla Soprintendenza speciale di Roma e definisce i pannelli solari di ...