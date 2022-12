Diversi come due gocce d’acqua | trama | cast | quante puntate e streaming del film

Leggi su tpi

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Stasera, giovedì 8 dicembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in ondadue, il primodella sesta edizione della collana “Purché finisca bene” diretto da Luca Lucini, noto per il“Tre metri sopra al cielo” dall’omonimo romanzo di Federico Moccia, ma anche delle serie “Made in Italy” e “dians”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Gaetano, giovane rampollo della nobile famiglia Heglen, sta per salutare l’adorata Napoli per la fredda Francoforte, dove lo attende un prestigioso lavoro deciso da suo padre Giorgio, convinto di sapere quale sia il bene del ragazzo che, dal canto suo, non riesce a opporsi. Quasi ad assecondare un suo inconsapevole desiderio, un incidente compromette la partenza: ...