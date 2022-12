Diriyah Tennis Cup 2022 | montepremi e prize money

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Iled ildellaCup, esibizione che andrà in scena dall’8 al 10 dicembre in Arabia Saudita. Ila quanto pare non va mai in vacanza, e solamente un paio di settimane dopo la conclusione ufficiale della stagione ritroviamo tanti top players che testano le loro condizioni durante la preparazione invernale. Presente anche il nostro Matteo Berrettini, che dopo l’ennesima annata falcidiata dagli infortuni prova a mettere qualche match sulle gambe in vista dei primi tornei del 2023. Iltotale dell’evento è di 3,000,000$. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro. I PARTECIPANTI COPERTURA TVCUP ...

Una sconfitta in tre super tie break in un torneo di esibizione lascia il tempo che trova. Ma tant'è: Matteo Berrettini è uscito subito alla Cup, in Arabia Saudita, contro Stan Wawrinka. Con lo score di 5 - 10, 10 - 4, 10 - 6. Un ko indolore, se non fosse per il montepremi: un milione di dollari per il vincitore, 500mila per il finalista perdente.