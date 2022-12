Dina Boluarte ha giurato come nuova presidente del Perù

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Sostituisce Pedro Castillo, accusato di aver tentato un colpo di Stato per risolvere la grave crisi politica della sua presidenza

Si tratta di- in precedenza vicepresidente " che ha prestato giuramento "dopo una drammatica giornata a Lima mercoledì", scrive stamani l'emittente britannica Bbc che ricorda come all'...A seguito del voto che ha messo sotto stato di accusa Castillo, è stata convocata la vicepresidente, come previsto dalla Costituzione, divenendo così la prima donna a ricoprire l'...Dina Boluarte è la nuova Presidente del Perù. L'avvocata 60enne, che fino a ieri ricopriva la carica di vicepresidente, ha assunto la guida del Paese dopo il ...Pedro Castillo, a sua volta, aveva annunciato lo scioglimento temporaneo del Congresso, che ha però ignorato la decisione. La prima donna alla guida ...