Dieci libri da regalare davvero a Natale

Wired Italia

Oltre ai titoli più noti e apprezzati, abbiamo sceltoche meritano di essere letti "Il diario" di Anna Frank, "Se questo è un uomo" di Primo Levi, "L'amico ritrovato" di Fred Uhlman ...Quello delle classifiche di fine anno è un lavoro sporco, sporchissimo, e pure un po' infame " soprattutto se a essere passati al vaglio sonoe fumetti. Eccocomics usciti nel 2022 che a nostro avviso vale la pena leggere. Alex Urso Prev Next 1. MANUELE FIOR " HYPERICON Protagonista allo scorso Lucca Comics & Games con la prima ... 10 libri per bambini e ragazzi da regalare a Natale Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Si stampano più titoli ma il numero di chi li legge non aumenta e diminuiscono anche le case editrici. Avanza il disamore nei confronti della lettura, anche per via di un’offerta che risulta insoddisf ...