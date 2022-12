(Di giovedì 8 dicembre 2022) Era statodai chirurghi che lo stavano operando in sala operatoria, ma, a sorpresa, dopo 5 ore si èto nella camera mortuaria. No non è fantascienza, è quello che è accaduto in Brasile, a Gioàs, al 62enne Jose Ribeiro da Silva. Era ormai ricoverato da tempo all’ospedale di Goiàs Jose a causa di un cancro alla lingua. Qui era stato sottoposto a numerose cure senza però ottenere nessun risultato. I medici decisero quindi di operarlo. Dopo aver attuato una tracheotomia però, il paziente non dava più segni di vita e non siva. L’uomo venne quindi. Informati i familiari e consegnato il certificato di morte del defunto, la salma è stata trasportata a 100 chilometri di distanza dall’ospedale, in un’agenzia ...

Il Fatto Quotidiano

...Your Honor (ho esultato quando è, lo ammetto), mentre in Mercoledì è il gnagno della serie Netflix che dimostra 18 anni pur avendone 28 e già preso marito. Perché Hunter Doohan è gay...Il gruppo, che porta il nome dell'attivista italianodurante gli scontri del G8 a Genova nel ... "Io non giudico le azioni degli altri", hal'uomo, citato dal Corriere di Torino . " ... Dichiarato morto durante un intervento chirurgico, si risveglia nel sacco dell’agenzia funebre. Poi decede (davvero) per ipertermia Era stato dichiarato morto dai chirurghi che lo stavano operando in sala operatoria, ma, a sorpresa, dopo 5 ore si è risvegliato nella camera mortuaria dell’agenzia. No non è fantascienza, è quello ch ...(Adnkronos) - E' morto in una clinica in Svizzera Massimiliano, il 44enne toscano affetto da sclerosi multipla. Massimiliano è stato accompagnato nel paese elvetico da Felicetta Maltese, 71 anni, iscr ...