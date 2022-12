Di Vaio al Franchi per assistere a Fiorentina-Aòways Ready | ecco chi è l'obiettivo il ds del Bologna

... un 35enne che è stato trovato in possesso di una rivoltellacon caricatore inserito ... una pistola Glock modificata, 352 munizioni dicalibro, circa 6 chili di hashish suddiviso in ...... un 35enne che è stato trovato in possesso di una rivoltellacon caricatore inserito ... una pistola Glock modificata, 352 munizioni dicalibro, circa 6 chili di hashish suddiviso in ...Come riportato dal Corriere dello Sport, e come anticipato da FirenzeViola.it (CLICCA QUI), Di Vaio è stato visto nella tribuna del Franchi a Firenze per seguire Aleksa Terzic, ...Calcio ora per ora L'amichevole tra la Fiorentina e l'Always Ready, squadra boliviana, L'amichevole tra la Fiorentina e l'Always Ready, squadra boliviana, è finita con un netto 9-0 in favore dei… Legg ...