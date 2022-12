De la Fuente è il nuovo ct della Nazionale spagnola

(Di giovedì 8 dicembre 2022) MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Luis . Prende il posto di Luis Enrique, che ha interrotto la sua avventura con le Furie Rosse dopo la delusione ai Mondiali in Qatar, e per la Federcalcio iberica è una scelta “casalinga”, dal momento che De laproviene dall’Under 21. Ilcommissario tecnico, 61enne, ha giocato nell’Athletic Bilbao, con il quale ha vinto anche due campionati spagnoli. La sua carriera nelle Nazionali è cominciata nel 2013, con l’Under 19. Nove anni dopo l’approdo nellamaggiore, che guiderà a marzo contro Norvegia e Scozia, nei match di qualificazione agli Europei del 2024. De lasarà presentato lunedì 12 dicembre alle 12.30.– foto LivePhotoSport –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

