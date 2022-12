Daniele Bosica | morto a 18 anni il calciatore di Serie D | aveva scoperto la sua malattia dopo uno scontro di gioco

(Di giovedì 8 dicembre 2022)solo 18della Renato Curi Angolana, la squadra di Città Sant’Angelo, vicino Pescara, che milita inD. Il ragazzo èoggi a causa di un male incurabile. Ad annunciare la sua scomparsa un messaggio della società sui profili social: “Piangiamo la scomparsa di, un amico gentile, un ragazzo buono, un esempio per tutti. Ti porteremo sempre nel nostro cuore, non dimenticheremo il tuo sorriso e la tua passione per ilpiù bello al mondo”.hadi essere malata circa un anno fa,una partita della squadra.unodi, il ...

Una città in lutto, una comunità sotto shock. È morto a soli 18 anni, calciatore in forza alla Renato Curi Angolana, squadra di Città Sant'Angelo, alle porte di Pescara, che milita nel campionato dilettanti. Ad annunciare la sua scomparsa proprio un ...Moglie all'ottavo mese di gravidanza si rifiuta di portare secchi da 10 chili, il marito la riempie di botte: 'Ti metto in una buca', morto a 18 anni il calciatore della Renato Curi ...Daniele Bosica aveva scoperto la malattia dopo uno scontro di gioco sul campo da calcio. Da circa un mese era ricoverato in ospedale.Per i genitori è un miracolo di Natale, una favola a lieto fine, una vita restituita quando sembrava perduta. Per i carabinieri che hanno agevolato il suo salvataggio ...