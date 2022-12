Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri più innamorati che mai | la “luna di miele” a New York

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Prosegue il periodo d’oro deidel suo front man,David, che dopo aver conquistato l’America in questi giorni si sta godendo una piccola pausa con la fidanzata. I due, piùche mai, stanno visitando insieme la Grande Mela e su Instagram hanno postato foto della città ma anche un tenero selfie che li ritrarre insieme in un tipico diner all’americana. Felice e sorridente, la coppia sta vivendo una vera e propria “di” Oltreoceano.deia NewIn questi ultimi mesi la rock band italiana deiha conquistato l’America, dopo il successo ottenuto agli ...

Il Cda è espressionesoci, i due sindaci, Francesco Rucco eTommasi, in questa vicenda si sono allontanati ed hanno probabilmente sottovalutato il fatto di aver aperto la porta ad una ...... come formalmente richiesto dal sindaco di VeronaTommasi. Una richiesta motivata dal '... Tommasi aveva chiesto a Casali e Vanzo di dimettersi e, di fronte al rifiutodue di compiere un ...Nella ricchissima offerta di concerti che Bologna, Città Unesco della Musica, propone quotidianamente agli appassionati, vene ne sono alcuni rari e culturalmente significativi, dunque imperdibili: è i ...Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri innamorati oltreoceano, la coppia sta vivendo una “luna di miele” in anticipo ed è sempre innamoratissima ...