Damiani | Il Milan è una squadra che può competere con il Napoli | ma gli azzurri restano i favoriti per lo scudetto

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Oscar,ex calciatore di,Inter e Lazio,è intervenuto a "1Football Club" su 1 Station Radio,ecco le sue dichiarazioni : "Pensieri sulle gare del Mondiale? "Sono riuscito a visionare alcune gare, anche se non ho notato sempre grande spettacolo in campo. Si tratta di un campionato mondiale piuttosto mediocre". Qual è la favorita? "È complicato citarne una, anche per l'esito delle gare fino ad ora disputate. Forse l'Inghilterra, per quanto dimostrato, ma anche la Croazia. Se cito Francia, Argentina e Brasile, è forse inutile, sono nomi scontati. Potrebbe essere anche un'outsider a trionfare". Motivi della mediocrità del Mondiale? "C'è stata una riduzione del gap tra le nazionali più forti e quelli di livello inferiore. Il calcio italiano deve farsi qualche domanda, è stata una delusione pazzesca la mancata partecipazione alla Coppa ...

E conobbi Oscar. Chi è L'agente di Alessandro Costacurta, Giuseppe Signori e Andriy ... In 30 giorni lo trasferii alla Salernitana e dopo sei mesi al, con cui vinse tutto. Ma fu un ...Oscar, ex calciatore del, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it. Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...Oscar Damiani, ex giocatore del Milan, ha parlato in un'intervista rilasciata a MilanNews.it riguardo la Supercoppa Italiana tra Inter e Milan. Vincere un trofeo è sempre…