Dagli spot con Kevin Costner alla condanna per bancarotta | 4 anni e mezzo al patron di Valleverde

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 dicembre 2022) L’inno era Love is in the air di Paul Young, il testimonial deglinientemeno che. Vent’dopo la storia di, celebre marchio di calzature, finisce con ladelArmando Arcangeli a 4perfraudolenta, distrattiva e preferenziale oltre ad alcuni reati fiscali. La sentenza è stata pronunciata dal tribunale di Rimini che ha chiuso così il processo di primo grado sul fallimento avvenuto nel 2013 della società Spes, in precedenza denominata “Calzature”.to a 3e 10 mesi, anche l’allora direttore generale e poi liquidatore della società, ma solo per una delle due ipotesi di reato ...