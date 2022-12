Da Spelacchio a Fotovoltacchio | così l’albero di Natale di Roma finisce sempre nei guai | «Una finta battaglia ambientalista»

(Di giovedì 8 dicembre 2022) È di nuovo polemica suldidel Comune di. Questa volta, a ergersi in Piazza Venezia non è «», come fu con lo sfortunato abete arrivato già spoglio nel 2017, il secondodell’amministrazione Raggi, ma «». Al centro dell’attenzione sono i due ampi pannelli fotovoltaici posti alla base della conifera che forniscono energia agli addobbi luminosi. Chi li contesta lo fa perché – riporta il Corriere della Sera – nei siti protetti dall’Unesco installazioni di questo tipo non sono consentiti. Sgarbi: «Una, diseducativa» A ergersi paladino del decoro della piazza è stato il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi., che dei ...

Questa volta, a ergersi in Piazza Venezia non è "", come fu con lo sfortunato abete arrivato già spoglio nel 2017 , il secondo Natale dell'amministrazione Raggi , ma "". ...Questa volta, a ergersi in Piazza Venezia non è "", come fu con lo sfortunato abete arrivato già spoglio nel 2017 , il secondo Natale dell'amministrazione Raggi , ma "". ...Da «Spelacchio» a «Fotovoltacchio» (copyright di Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega): dopo l’abete della Val di Fiemme arrivato a Roma già spoglio e diventato una star dei social — era ...ROMA- “Non bastava lo Spelacchio della Raggi, anche Gualtieri ora ci ha messo del suo: ecco ‘Fotovoltacchio’ un albero colmo di ideologia ‘green’ a tutti i costi, circondato da abominevoli ed enormi p ...