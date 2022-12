Croazia-Brasile in tv | canale | orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Le indicazioni per vedere inin tv, sfida valida per i quarti di finale deidi. Si avvicinano le ultime battute della rassegna iridata, che vede ora il nuovo turno eliminatorio aperto dalla sfida tra i vice campioni in carica e la Selecao, che vuole tornare a vincere dopo 20 anni di digiuno. Per Neymar e compagni, dopo la scorpacciata di gol contro la Corea del Sud arriva quindi un avversario decisamente più impegnativo, deciso a provare ad entrare ancora una volta tra le migliori quattro squadre al mondo. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 16:00 di venerdì 9 dicembre, conche sarà visibile su Rai Uno, oltre che su Rai 4K e Raiplay. SportFace.

