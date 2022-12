Cosenza-Brescia | le formazioni ufficiali | c'è Larrivey | Moreo affianca Bianchi

... giovedì 8 ore 12.30 Parma - Benevento; ore 15 Cittadella - Bari,, Genoa - Sud Tirol, Modena - Venezia, Perugia - Spal, Reggina - Frosinone; ore 18 Pisa - Ascoli; ore 20.30 Palermo -...Bisoli(diretta alle 15 su Sky Sport 256)(4 - 3 - 2 - 1) : Marson; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Gozzi; Florenzi, Calò, Brescianini; Merola, Brignola; Larrivey. All. Viali ...Confermato Gozzi sulla corsia di sinistra, nuovamente titolare Brignola Il Cosenza, a distanza di quattro giorni dal pareggio con il Perugia, torna in campo al “Marulla”, avversario il Brescia. Mister ...Alle 15 trasferta in terra calabrese per il Brescia che affronta il Cosenza, squadra in lotta per la salvezza. La squadra di Clotet, sempre in emergenza ma almeno con un Karacic in più, cerca una reaz ...