Coppa del mondo | Ci guadagna solo la UEFA

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Si spera che non ce ne siano altre di quasto tipo. La scelta del Qatar per ospitare i Mondiali del 2022 è stata accolta con prevedibili urla di orrore. Dipende tutto dai dollari del petrolio del Qatar e dalla corruzione della Fifa, secondo alcuni dei commenti pubblicati in un thread di discussione del Guardian. Peggio ancora per i tifosi di calcio, bere alcolici in Qatar è presumibilmente un crimine e tutti i tifosi gay saranno picchiati e frustati. Questo prima di arrivare alle fobie dei lettori sull'Islam e la minaccia del terrorismo: secondo un commentatore, "i talebani probabilmente non riescono a credere alla loro fortuna". La maggior parte di queste sono sciocchezze, ma iniziamo con un po' di background. Il Qatar è in realtà un bel posto da visitare: è pulito con molti edifici moderni, incluso un souk finto antico. È anche piuttosto noioso. Non andare a vivere lì a meno che ...