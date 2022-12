Conferma assoluta del Samsung Galaxy S23 con One UI 5 1 | in test il firmware

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 8 dicembre 2022) IlS23 arriverà con l’interfaccia One UI 5.1 a bordo. L’implementazione è abbastanza certa da tempo ma oggi riusciamo a fornire delle prove esatte al riguardo grazie alla scoperta delin, proprio per il prossimo aggiornamento. Come riportato degli esperti del sito Sammy Fans, non ci sono più dubbi sulla prossima strategia software del produttore. In pratica, è stato appurato il pieno svolgimento deidell’interfaccia One UI 5.1su un esemplare diS23 Plus in Corea del Sud. La nuova build in sperimentazione è apparsa sulla popolare applicazione CheckFirm. Ne trapela che proprio il modelloS23 Plus (etichettato come SM-S916N) ha a bordo l’update identificato dagli sviluppatori come ...