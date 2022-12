Colpo d' occhio è il titolo di un libro di fotografie per giovani occhi Le fotografie fanno cose | ci mostrano il mondo | ci raccontano favole | a volte c' ingannano

Leggi su iodonna

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Insegnante per vocazione, filosofa di formazione con una laurea in estetica alla Sapienza di Roma, Alessia Tagliaventi è nata nel 1978 anche se ha la bellezza di una diva del cinema degli anni ’50. Seguendo la sua vocazione ha scrittod’, Le, unche parla d’immagini e che insegna, ai bambini e airagazzi, a guardarle. Importante e necessario poiché, tra le tante materie che non si studiano – e che non compaiono nei programmi didattici – nelle scuole di ogni ordine e grado c’è l’immagine e più in generale la cultura visiva. Chi è nato nel nuovo millennio osserva e scopre ilattraverso le immagini.e video sono il veicolo ...