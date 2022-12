Clima | attivisti si incollano a terra all’aeroporto di Monaco | pista chiusa “Governo inserisca limiti di velocità e trasporti economici”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Ladi atggio dell’aeroporto didi Baviera, in Germania, è stataa causa di una nuova protesta deglideldi “Last generation”. I dissidenti si sono incollati anella zona nord dello scalo. La polizia è intervenuta con forze massicce sul posto. “Non voglio passare il Natale in prigione, non voglio passare Capodanno in prigione – ha detto un attivista in un video condiviso sui profili social di Letzte Generation. Dopo la protesta, laè stata sgomberata dalla polizia. Una protesta analoga è stata fatta nelle stesse ore anchedi Berlino, dove pure sono intervenute le forze dell’ordine per allontanare velocemente i dissidenti di Last generation. L'articolo proviene da Il ...

