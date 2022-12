Civitavecchia | lavori alle condotte idriche | il 13 dicembre niente acqua Le strade interessate

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 8 dicembre 2022)– Acea Atro 2 ha comunicato che per effettuare interventi di manutenzione, volti a migliorare l’efficienza del servizio, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del comune di. Di conseguenza dore 08:00ore 20:00 di martedì 132022, si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’utenze ricadenti nelle seguenti vie/zone: · Campo dell’Oro; · Zona San Gordiano; · Lungomare Garibaldi; · Viale Guido Baccelli; · Via Lepanto; · Via Flaminio Mattei; · Via Giacomo Matteotti. Potranno esseredalla sospensione anche zone limitrofecitate. Per limitare i disagi ai cittadini, dore 08:00...