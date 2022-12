Cielo sereno per l’Immacolata | poi arrivano le piogge

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Dal bollettino ufficiale emesso giovedì 8 dicembre, ecco le previsioni meteo a cura di Gabriele Galastro per il Centro Meteo Lombardo. ANALISI SINOTTICA L’approfondirsi verso sud di un’area depressionaria presente nel centro Europa porterà tra venerdì e sabato un generale peggioramento sulla nostra regione, con neve sui rilievi a quote medio-basse ea carattere sparso sulla pianura. L’inizio della prossima settimana sarà più stabile e soleggiato ma con un sensibile calo termico e gelate diffuse. Giovedì 8 dicembre 2022 Tempo Previsto: Tra la mattinata e il primo pomeriggio sui rilievi e l’alta pianurao poco nuvoloso, sulla medio-bassa pianura nebbie o nubi basse. Tra il tardo pomeriggio e la sera aumento della nuvolosità dai settori pianeggianti in estensione ai rilievi; possibilideboli ...

1' DI LETTURAe clima caldo e soleggiato per il Ponte dell'Immacolata in Sicilia. Il sole splenderà ovunque e la massima, di 20°C, sarà percepita a Catania e Siracusa; la minima, invece, di 3°C, verrà ...Tuttavia l'aria che si respira attorno al centrocampista serbo è cambiata: più vicina a ungrigio che pare tendente al, rispetto al buio notte di due, tre, quattro settimane fa. In ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-2bc4ac8a-2144-1cc5-212a-6766e7ef42 ...Previsioni meteo per il 8/12/2022, Messina. Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo sereno, temperatura minima 14°C, massima 19°C ...