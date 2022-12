Gazzetta del Sud

... in particolare) è stata sancita dalla panchina di CR7 nella gara contro la Svizzera, valida come ottavo di finale dei. L'esplosione, nella stessa gara, del baby Goncalo Ramos , ha ...L'assalto è avvenuto dopo la qualificazione ai quarti di finale dei. I fermati sono una dozzina, tutti ... Choc ai Mondiali, Cristiano Ronaldo lascerà il ritiro del Portogallo Tra critiche e sorprese, si avviano al rush finale i Mondiali in Qatar . Che sarebbe stata una kermesse tormentata, si sapeva già dalla vigilia. Il tema ...I fermati sono stati bloccati dalle forze dell'ordine nella centrale Piazza Bra, nelle vicinanze di Corso Porta Nuova, non esattamente però nel luogo dei disordini.