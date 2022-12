Chiara Ferragni? Mamma ha in mano un | che imbarazzo | Guarda

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Momenti di. Peril fuoriprogramma è dietro l'angolo. E tutto diventa virale, social. Tra Fedez e sua moglie c'è un rapporto bellissimo e non mancano i siparietti virali. Chi segue i Ferragnez su Instagram lo sa bene. Non mancano neppure Leone e Vittoria, i due figli della coppia. Nella scenetta che ha fatto discutere nelle scorse ore, l'imprenditrice digitale ha inun wurstel: un dettaglio che non sfugge al piccolo Leone. Che dice: "che ha inil wurstel". Tutto, ovviamente, immortalato dai social. Un po' dinon manca, ma la faccenda viene subito chiarita. La, infatti, non ha tra le mani un wurstel, ma un personaggio Lego con le sue sembianze. "È il suo Lego, rompiballe", dice la ...

Il Sole 24 ORE

Il rapper e marito della nota, che quest'anno sarà la madrina della prima e ultima serata del Festival di Sanremo, ha anticipato la sua presenza al teatro Ariston. Ma in che ruolo ...diva super glam al Teatro alla Scala. E al suo fianco c'è mamma Marina Di Guardo - guarda CHE PERSONAGGI! - Presenti anche la nostra Liliana Segre (in piumino di velluto e abito ... Chiara Ferragni, per la società Fenice spunta il fondo Avm Gestioni Fedez adora stuzzicare la moglie Chiara Ferragni, e chi segue le storie del rapper su Instagram lo sa bene. Spesso nei siparietti tra i due ci sono anche ...Il rapper ha realizzato una nuova canzone, dal titolo Colpo di Stato, che interpreterà in anteprima in occasione della finale di X Factor, in onda il 9 dicembre 2022.