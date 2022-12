Chi è Luis Enrique | l’hombre vertical che lascia la guida della Spagna

(Di giovedì 8 dicembre 2022) (Adnkronos) – E’ conosciuto nel mondo del calcio come ‘hombre’. Per la sua coerenza, per le sue convinzioni, per il suo modo di vivere il campo.non è più l’allenatore. La Federazione l’ha esonerato con un freddo comunicato, che vuole attribuire a lui la colpa dell’eliminazione dai Mondiali ai calci di rigore contro il Marocco. Paga le sue decisioni e la sua ostinata determinazione a costruire una nuova, giovanissima, e destinata a dominare nei prossimi anni. Paga le scelte impopolari, dall’esclusione di tanti senatori alla ricerca continua di calcio spagnolo che non sia esclusivamente Madrid e Barcellona. Nel corsosua carriera, prima da giocatore e poi da allenatore, ha sempre accettato e vinto sfide difficili. E ...

Curiosità: anche lui, comeEnrique, ha rinunciato a Sergio Ramos , all'epoca in qualità di fuoriquota, per la selezione olimpica.HA LANCIATO - Rodri, Unai Simón e Asensio hanno vinto ...Basta ricordare cosa dice di lui uno come Daniele De Rossi: 'Mi sono innamorato diEnrique per quello che proponeva in campo e per come si comportava con noi a livello umano'.Enrique è ...Luis de la Fuente è uno dei plasmatori della Spagna di oggi, da lui sono passati i tanti giovani che si sono messi in mostra, da Gavi a Pedri e così via. Il tecnico ritrova molti dei talenti che ha ...Dopo l'eliminazione agli ottavi, la Federazione spagnola ha annunciato l'addio di Luis Enrique. Nominato al suo posto il ct dell'Under 21, Luis de la Fuente ...