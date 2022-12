Chi è il disoccupato siciliano che ha minacciato Giorgia Meloni e la figlia per il reddito di cittadinanza

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Si chiama Sasha Lupo, ha 27 anni e ha un leggero handicap fisico. Ildi Rosellini in provincia di Siracusa che hala premiere suaè un percettore deldi: ha preso circa 500 euro mensili per 18 mesi. Poi ha ottenuto a ottobre il rinnovo. Sua madre fa la cassiera in un supermercato. Suo padre aveva un negozio di abbigliamento ma lo ha chiuso. I due sono separati. Lui vive con la madre. Ieri gli uomini della Digos e della Polizia Postale sono arrivati a casa sua, agevolati dal fatto che Lupo ha messo una sua foto profilo su Twitter. Gli hanno sequestrato computer e smartphone. E in casa non hanno trovato armi. «La sua è una famiglia perbene, speriamo che gli serva da lezione», dicono gli investigatori ...

...chiamato in causa per la vicenda deldi Siracusa che ha minacciato la premier Giorgia Melon i e sua figlia. E lui oggi risponde in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera . "...si mostra appena indulgente nei suoi confronti, disposto cioè a confrontarsi con le sue ... il senatore a vita, l'archistar, il magistrato, la femminista arrabbiata, il giovane, lo ...La causa è stata la possibilità di perdere il reddito di cittadinanza e per questo avrebbe agito in un «momento di rabbia». Lui, il sussidio, lo aveva preso per 18 ...Anche il vice-presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, si è unito ai tantissimi che oggi hanno espresso solidarietà e vicinanza a Giorgia Meloni per le ...