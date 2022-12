Chi è Gina Raimondo | la donna che giuda la supremazia tecnologica Usa

Leggi su formiche

(Di giovedì 8 dicembre 2022), attuale segretaria al Commercio degli Stati Uniti, è lache amministra il più grande sforzo di politica industriale statunitense dalla seconda Guerra Mondiale. Contenere l’espansionismo militare e politico cinese, questa è la sua missione, e per portarla avantigestisce i sussidi e le regolamentazioni delle aziende strategiche di Washington. A luglio, il Congresso ha approvato il Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors (Chips) Act, uno stanziamento di fondi per $280 miliardi di dollari per sostenere la produzione di semiconduttori e i programmi di ricerca e sviluppo negli Usa. A ottobre, il Dipartimento del Commercio ha annunciato i controlli sull’export diretti a limitare le possibilità cinesi di ottenere capacitàmente avanzate, che servono a ...