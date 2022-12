Chi è Brittney Griner | la stella del basket Usa liberata dalla Russia

(Di giovedì 8 dicembre 2022) (Adnkronos) –è libera. La 32enne cestista statunitense,della WNBA, è statadopo circa 9 mesi di carcere. L’atleta, riferisce la Cnn, è statanell’ambito di un accordo che ha portato da parte americana al rilascio di Viktor Bout, trafficante d’armi che avrebbe dovuto scontare una condanna a 25 anni negli Usa.era stata arrestata a Mosca a febbraio: in aeroporto, mentre si apprestava a lasciare la, era stata trovata in possesso di olio di hashish e arrestata con l’accusa di traffico di stupefacenti. Il processo si è concluso ad agosto con la condanna a 9 anni di reclusione. Le trattative sull’asse Washington-Mosca hanno portato oggi alla fumata bianca con la ...

Griner in tribunale ascolta la sentenza della sua condanna ... gli americani chiedono la liberazione della cestista Brittney Griner e dell'ex marine Paul Whelan, ... La cestista sta tornando negli Stati Uniti. Per permettere la sua scarcerazione, il governo degli Stati Uniti ha rimandato a Mosca il trafficante d'armi Viktor Bout ... Brittney Griner è libera: la cestista americana, detenuta da mesi in Russia, è stata liberta nell'ambito di uno scambio di prigionieri con il trafficante di armi Viktor Bout.