Chef Rubio tra i 24 denunciati da Liliana Segre per le minacce online | il suo nome tra gli haters della senatrice

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Gabriele Rubini, alias, sarebbe nella lista delle 24 persone denunciate daper lericevute sul web., 39enne, ex rugbista, è diventato famoso per i...

Come riportato da ilGiorno , tra i nomi ci sarebbe anche quello di. Le indagini saranno condotte dalla sezione Indagini telematiche del nucleo investigativo dell'Arma del comando ...Come anticipato da La Stampa, c'è anche Gabriele Rubini, noto al pubblico come "" tra i possibili autori degli insulti e delle minacce online alla senatrice a vita Liliana Segre. Quello del cuoco è uno dei nomi contenuti nella denuncia formalizzata l'altro ieri ai ...Minacce di morte a Liliana Segre: la senatrice presenta 24 denunce La senatrice Liliana Segre ieri lunedì 6 dicembre si è presentata in caserma dai carabinieri a Milano e… Leggi ...Milano, 8 dic. (LaPresse) - Ci sarebbe anche lo chef Rubio tra i 24 denunciati dalla senatrice Liliana Segre, che ieri ha formalizzato la sua denuncia per ...