Cerca minerali in una grotta | geologo muore travolto da una lastra di roccia

(Di giovedì 8 dicembre 2022) E’ undi 56 anni, appassionato ritore che abitava a Mandello del Lario (Lecco), l’uomoe ucciso da unadiin unaa Colico, sul ramo lecchese del Lago di Como. Lasi trova in frazione Olgiasca, non lontano dalla nota Abbazia di Piona. Non avendo più notizie dell’uomo, i familiari hanno dato l’allarme, nella speranza che fosse rimasto solo incastrato nel cunicolo. Nellainvece, il ritore era statoda un pesante lastrone di materiale roccioso e lo schiacciamento si è purtroppo rivelato fatale. L’uomo, si legge in una nota d’agenzia, era entrato nellaperre dei. Per recuperarlo, ...

Un uomo che era entrato per cercarein grotta, in località Piona di Colico, ha perso la vita travolto dal crollo di un lastrone di pietra, a poco più di un metro dall'ingresso in grotta. ...Da quanto si è appreso Alessandro Guastoni era entrato nella grotta indi, ma è stato travolto dal crollo di un masso. Quando i soccorritori sono riuscito a raggiungere il 56enne per ...E' accaduto sul ramo lecchese del lago di Como. A dare l'allarme i familiari dell'uomo, che non aveva più sue notizie. Complesse le ...Geologo ed esperto speleologo, Alessandro Guastoni è morto mentre cercava minerali in una grotta. Fatale il crollo di una lastra rocciosa. È stato estratto dopo più di 4 ore di intervento. Non era cer ...