Celine Dion in lacrime | Ho una malattia degenativa rarissima Salta il tour

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 8 dicembre 2022)è affetta da una rara patologia e per ora non può più cantare. Lo ha rivelato la stessa cantante canadese, 54 anni, in un video sul suo profilo Instagram. Le è stata diagnosticata ‘La sindrome dell’uomo rigido’, conosciuta anche come sindrome della persona rigida, dall’inglese SPR, Stiff person syndrome. Si tratta di una rara neuropatia che colpisce il sistema nervoso centrale ma provoca rigidità muscolare progressiva e spasmi principalmente nel tronco e nell’addome. “Ciao a tutti – dice nel video – mi dispiace averci messo così tanto a farmi viva. Mi mancate tanto e non vedo l’ora di essere di nuovo sul palco per parlavi di persona. Come sapete sono sempre stata un libro aperto e non ero pronta a dire niente ma lo sono ora. Da tempo sono alle prese con problemi di salute ed è difficile per me affrontare queste difficoltà e parlare di ciò ...