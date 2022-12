Celine Dion | «Ho una rara malattia neurologica» | la cantante annulla il tour in Europa – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 8 dicembre 2022) «Mi è stato diagnosticato un raro disordine neurologico chiamato “sindrome della persona rigida”- in inglese stiff-person syndrome – che colpisce una persona su un milione». Con queste parole lacanadese,, ha annunciato ai suoi fan di essere affetta da unapatologia che non le consente di cantare, nonché di proseguire il suoin. «Ciao a tutti – dice la 54enne in unpubblicato su Instagram – mi dispiace averci messo così tanto a farmi viva. Mi mancate tanto e non vedo l’ora di essere di nuovo sul palco per parlavi di persona. Come sapete sono sempre stata un libro aperto e non ero pronta a dire niente ma lo sono ora. Da tempo sono alle prese con problemi di salute ed è difficile per me affrontare queste difficoltà e parlare ...