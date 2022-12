Celine Dion come sta? Diagnosticata malattia neurologica incurabile «È la sindrome della persona rigida»

Scheda artista:TAGS, Concerti La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...approfondimento Aline - La voce dell'amore, il film sulla vita diIscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo, spiega una nota, aveva completato le prime 52 date del Courage World Tour in Nord America ...Periodo molto delicato per Celine Dion. La cantante canadese sta male e si è vista costretta ad annullare tutti i concerti previsti per l’estate 2023 in Europa. I medici le hanno diagnosticato la ...Celine Dion ha raccontato in un video su Instagram di avere la rarissima Stiff Person Syndrome. «Ho problemi di salute da molto tempo - ha detto commossa - recentemente mi è stata diagnosticata una ...