Celine Dion annulla il concerto al Lucca Summer Festival - Cronaca - lanazione.it

(Di giovedì 8 dicembre 2022) La cantante canadese ha cancellato otto date in Europa per motivi di salute. Ecco come chiedere il rimborso del ...

La cantante canadese ha cancellato otto date in Europa per motivi di salute. Ecco come chiedere il rimborso del ...Il giallo dei cani scomparsi e tutto ciò che non torna: 'Ho la 'sindrome della persona rigida''. Il disturbo neurologico incurabile colpisce 1 su un milione La registrazione su Facebook ...OTTAWA - Céline Dion ha annunciato oggi la cancellazione del suo tour europeo per motivi di salute. In un video social la cantante ha parlato di gravi problemi di salute, in particolare di una rara ...Celine Dion ha raccontato in un video su Instagram di avere la rarissima Stiff person Syndrome. "Ho problemi di salute da molto tempo - ha detto commossa - ...