C’è anche “Chef Rubio” tra i 24 denunciati da Liliana Segre

(Di giovedì 8 dicembre 2022) C’èun nome noto al pubblico televisivo (masocial) tra le 24 denunce sporte danei confronti di chi l’ha minacciata di morte. Si tratta di Gabriele Rubini, 39enne di Frascati meglio conosciuto con il nome d’arte di “”. Il protagonista di “Unti e Bisunti” e di “Camionisti in Trattoria”, due trasmissioni che negli scorsi anni hanno catalizzato l’attenzione dei telespettatori, ha a più riprese (come confermato dai suoi post su Twitter) citato il nome della Senatrice a Vita sopravvissuta alla Shoah. E tutto ciò potrebbe configurare l’ipotesi di reato – siamo ancora nelle fasi di querela che hanno anticipato l’avvio di un’indagine – di istigazione all’odio.tra i 24da ...

La Gazzetta dello Sport

il Dollaro sembra voler consolidare le posizioni in attesa dei banchieri centrali. Nel frattempo, alcune fra le principali banche Usa hanno allertato sul prossimo andamento dell'economia. ...Le due donne, infatti, erano grandi amichefuori dagli studi. 'Ciao amica mia, ti voglio bene', ha scritto Rosy. A un utente che ha chiesto poi come fosse spirata Paola D'Andrea , l'ex ... Madrid, c’è anche Pogacar al Criterium delle stelle: spettacolo in centro città