Vanity Fair Italia

Stiamo vedendo capisaldi difficilmente ottenuti, come la, attaccati direttamente da figure vicine al governo, e la protezione dal punto di vista legale contro le violenze sulle persone ...L'associazione ha infatti inviato diffide alla quasi totalità delle scuole che hanno adottato la, chiedendo loro di impedire all alunn transgender e non binari di sostituire sui ... Carriera alias, al via allo Ied per gli studenti transessuali (e non solo) "Intervenga il ministro per mettere fine una volta per tutte al proliferare incontrollato di questo ideologico abuso giuridico".L'ex senatore leghista Simone Pillon esulta perché i suoi amichetti dell'organizzazione forzanovista Provita Onlus sono ricorsi all'arma della minaccia contro chi non nega dispetto agli studenti trans ...