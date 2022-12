Carnesecchi | «Sono diventato portiere per caso | un giorno quello della mia squadra non c’era…»

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista a MarcoCremonese (è in prestito dall’Atalanta). A 22 anni è considerato uno dei migliori portieriSerie A. Racconta di essereper. «Facevo il centrocampista in una squadretta vicino a Rimini, dovenato, ma unmancava ilmiae mi misero in porta, visto che fuori ero tra i peggiori. Da lì nonpiù uscito: ora il mio sogno è vincere qualcosa con la Nazionale».racconta di essere un tipo molto tranquillo, anche se è nato a Rimini, patria del divertimento. «il contrario di ...

E proprio perchè lo vedo qui a Cremona,convinto che possiamo fare molto di più". ... cone davanti a lui una difesa a tre composta da Aiwu, Hendry, e Lochoshvili. In mezzo al campo ...Cigiocatori che stanno rientrando in forma e stanno pian piano ritrovando la loro condizione. ... Cassia,, A. Condemi, Velkic, Giribaldi, Gorrìa Puga, F. Condemi 2, Rossi 1, Vidovic 4, ...Marco Carnesecchi, portiere della Cremonese, ha detto la sua sulla carriera, parlando anche di Gianluigi Buffon e della Nazionale.Marco Carnesecchi è uno dei profili che il Napoli sta seguendo per il futuro. Il portiere dell’Atalanta in prestito alla Cremonese è tra i migliori giovani italiani in ciricolazione e tutte le big lo ...