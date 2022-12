LA NAZIONE

Iacopo Olivotto dell'università di Firenze: 'L'obiettivo è sostituire o riparare il gene che presenta l'alterazione in una fase molto iniziale della patologia, per eliminarla ...Si stima siano oltre 100mila le persone colpite daostruttiva in Italia, ma di queste, solo circa 15mila hanno ricevuto una diagnosi corretta. Nei restanti casi, i sintomi sono confusi con quelli di altre malattie a carico ... Cardiomiopatia ipertrofica, nuova speranza per chi ne soffre - Cronaca - lanazione.it Iacopo Olivotto dell’università di Firenze: "L’obiettivo è sostituire o riparare il gene che presenta l'alterazione in una fase molto iniziale della patologia, per eliminarla completamente" ...Screening mirati per la diagnosi precoce in caso di familiarità e un farmaco innovativo rappresentano l’approccio più accurato per trattare la cardiomiopatia ...