Caos pronto soccorso | Bassetti | all' attacco | Regole assurde | basta tamponi a tutti

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 dicembre 2022) "Dobbiamo necessariamente cambiare le norme Covid, perchè in caso contrario gli ospedali rischiano il collasso da qui a Natale e questo non per la malattia respiratoria, ma perche creano difficoltà ai". L'infettivologo Matteo, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, punta il dito sulle "" ancor ani vigore per il Covid e commenta le parole del ministro della Salute Orazio Schillaci che ha parlato di "quadro drammatico", rappresentato dai parenti dei pazienti che hanno raccontato di disagi immensi neidella Capitale. "Mi occupo di malattie infettive e non di, ma credo che ...