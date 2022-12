Cannavaro bacchetta gli arbitri e si gode i tre punti | “Ora in casa come in trasferta”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiParma – Le parole di Fabioal termine della sfida valevole per la sedicesima giornata di Serie B che ha visto il Benevento giocare sul campo del Parma. L’allenatore partenopeo ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Tardini” per affrontare la formazione di Fabio Pecchia. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega nel post partita. Vittoria – Servivano i treperché la prestazione c’è sempre stata nelle precedenti uscite. I ragazzi mi stanno dando tutto, l’ho sempre detto che solo così si può uscire da questa situazione. Ogni partita, però, ci costa caro, oggi un’espulsione e l’infortunio di Letizia. Abbiamo poco tempo adesso per preparare la sfida col Cittadella, ma dobbiamo continuare a lavorare.– Se sei forte vai su ogni campo, vinci e torni a ...

Ottopagine

non ha lamagica, ma siamo solo all'inizio. Il campionato di serie B è molto equilibrato, ricordo tante società che dopo un inizio negativo sono riuscite a risalire la classifica: ...... ma ovviamente c'è tempo: come sottolineato da, sono tecnici chiamati in causa in corso d'opera in contesti che al momento vivono condizioni difficili; non c'è lamagica per ... D'Anna: "Cannavaro non ha la bacchetta magica. Il Benevento può risalire"