Calciomercato Napoli | parla l’obiettivo di Giuntoli | l’ha detto sul futuro!

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Per la gioia di tutti i tifosi azzurri, ildi Luciano Spalletti è finalmente tornato in campo, ad Antalya, in un’amichevole contro l’Antalyaspor I partenopei riprendono dunque a calcare il terreno da gioco dopo lo stop causa Mondiali, in vista della sfida di rientro in Serie A contro l’Inter a San Siro. Luciano Spalletti (Getty Images) Il match, fissato il 4 gennaio 2023, arriverà quasi in concomitanza con l’inizio della finestra invernale di mercato, previsto il 2 gennaio. Il Ds azzurro Cristianoè già al lavoro per rimpolpare la rosa dele per portare rinforzi all’ombra del Vesuvio, con il mercato di giugno che a tal proposito assume un’importanza rilevante. Fra i tanti obiettivi, anche un calciatore proveniente dalla Turchia, sbilanciatosi nelle ultime ore sul proprio futuro. “Non penso al mio ...