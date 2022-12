Calciomercato Milan – Rinnovo Leao | tanti soldi | un nodo da sciogliere

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Rafaelpuò firmare ildel suo contratto con il? Fiducia per la fumata bianca. Summit a breve per discutere il tutto

Non ha sbagliato da dischetto l'ex mancino dell'Ajax nella lotteria dei rigori, con ilpronto ad un nuovo assalto per portarlo sulla sponda rossonera del Naviglio. Maldini e Massara seguono da ...La prima de La Gazzetta dello Sport è dedicata a un obiettivo di Maldini: ', colpo d'ala . C'è l'offerta, Ziyech subito; il marocchino vola, pronti 15 milioni'. Di spalla un'intervista ad ...Il Milan non sarebbe interessato all'acquisto del cartellino di Tajon Buchanan, attaccante classe 1999 del Bruges e della nazionale canadese: stando a quanto riportato ...L’accordo per il nuovo contratto dell’attaccante francese dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2023 i rossoneri non temono di perderlo. Olivier Giroud si trova molto bene al Milan ed il club è content ...