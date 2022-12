Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer | il piano del club rossonero

Non ha sbagliato da dischetto l'ex mancino dell'Ajax nella lotteria dei rigori, con ilpronto ad un nuovo assalto per portarlo sulla sponda rossonera del Naviglio. Maldini e Massara seguono da ...La prima de La Gazzetta dello Sport è dedicata a un obiettivo di Maldini: ', colpo d'ala . C'è l'offerta, Ziyech subito; il marocchino vola, pronti 15 milioni'. Di spalla un'intervista ad ...Tra le stelle più splendenti di questo Mondiale c'è senz'altro l'esterno del Marocco Hakim Ziyech. Le sue prestazioni in Qatar stanno attirando le attenzioni di ...Quello di Tajon Buchanan è destinato a essere uno dei nomi più interessanti sul mercato del 2023. L'esterno offensivo canadese è uno dei gioielli presentati al mondo ...