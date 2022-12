Calciomercato Milan – Non solo l’Inter su Marcus Thuram

Juventus e, offerta del Liverpool a Firmino per il rinnovo Roberto Firmino © LaPresseAlle due italiane, in particolare, piace particolarmente il profilo di Roberto Firmino, ...- Scambio Bonucci - Caldara con il. - Sturaro al Genoa, con Zanimacchia in bianconero. - Kameraj e Macek al Lugano, Masciangelo e Vlasenko alla Juve. - Andersson al Sion, Cotter in bianconero. -...Una big vuole rinnovare il contratto di un suo calciatore, che piace a Juventus e Milan, a cifre più basse di quelle percepite attualmente ...(ANSA) - MILANO, 08 DIC - Il Milan vince in rimonta il primo test della preparazione invernale, battendo il Lumezzane (serie D) nell'amichevole di Milanello. Tante le assenze tra i rossoneri, ...