Calcio | Mondiali 2022 Cristiano Ronaldo | “Siamo un gruppo troppo unito per essere spezzato da forze esterne”

(Di giovedì 8 dicembre 2022)continua a far parlare di sé. Dopo la separazione con il Manchester United, l’interessamento dell’Al-Nassr, la polemica dopo il cambio in Portogallo-Corea del Sud nella fase a gironi deidie molto altro, tiene ora banco la questione legata alla partenza in panchina negli ottavi di finale contro la Svizzera e il successivo presunto litigio con l’allenatore Fernando Santos. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani portoghesi, CR7 avrebbe infatti avuto una discussione accesa con il proprio ct dopo l’incontro e avrebbe addirittura minacciato di lasciare il Qatar e quindi la nazionale. Oggi è però arrivata la smentita da parte della Federazioneportoghese e poco dopo ancheci ha tenuto a tranquillizzare tutti tramite un tweet: “Un ...

Ancora qualche sorpresa insieme a tante conferme: diversi giocatori hanno dato spettacolo negli ottavi di finale dei. La redazione di Sky Sport ha scelto la sua formazione ideale e l'ha mostrata durante 'World Show': un 3 - 4 - 3 in cui domina il talento. C'è anche un 'italiano'. E l'attacco è davvero ...DOHA (QATAR) - "Dybala non ha ancora giocato perché non ho ritenuto opportuno mandarlo in campo" . Così Lionel Scaloni , alla vigilia dei quarti di finale contro l'Olanda , ha risposto in conferenza a ...Alla vigilia della sfida contro l'Olanda nei quarti di finale il ct della 'Seleccion' ha parlato del fantasista della Roma, finora mai sceso in campo in Qatar ...Il c.t. croato: "Sarà importante coprire bene le due fasce e restringere gli spazi attorno a Neymar. I balletti "È il loro modo di divertirsi e di essere, è un loro diritto esercitarlo" ...