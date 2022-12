Cagliari Ciclo di incontri al Museo d’Arte Siamese Stefano Cardu

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 8 dicembre 2022) L’Assessorato alla Cultura e Spettacolo – Musei Civici di, in collaborazione con Orientare Srl e Occhio LAB, organizza delle attività di valorizzazione e promozione del, uno dei luoghi più suggestivi del Sistema Museale del Comune di. Si parte sabato 10 dicembre, alle ore 18, con la presentazione dell’ultimo libro di Gianpaolo Arena A Folktale from Vietnam: Speeding Motorcycles and Roasted Lemongrass (editrice The Velvet): un volume in cui vengono sapientemente alternati saggi che esaminano il complesso legame tra paesaggio e civilizzazione, con sequenze di fotografie, caratterizzate da immagini di espansione urbana, mescolate a luoghi e ritratti di periodi e culture differenti. Il lavoro editoriale di Arena è il ...