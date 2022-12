Brittney Griner liberata dai russi | scambio di prigionieri

, libera la cestista americana: era detenuta da mesi in Russia. Scambio di prigionieri con il trafficante di armi Viktor Bout Il precedente con la giornalista Il conduttore dallo ...è libera: la cestista americana, detenuta da mesi in Russia , è stata liberta nell'ambito di uno scambio di prigionieri con il trafficante di armi Viktor Bout. Lo riporta Cbs citando ...Passo in avanti nei rapporti tra Washington e Mosca. La Russia ha liberato la star del basket statunitense Brittney Griner in uno scambio di ...Brittney Griner è stata rilasciata ed è in ora in viaggio negli Stati Uniti. La stella WNBA è stata coinvolta in uno scambio di prigionieri.