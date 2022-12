Brittney Griner libera Lo scambio di prigionieri tra Usa e Russia

Leggi su formiche

(Di giovedì 8 dicembre 2022) “Moments ago I spoke to. She is safe. She is on a plane. She is on her way home”. Due foto e poche parole per dare l’annuncio dellazione di, cestista americana e star dei Phoenix Mercury (Wnba) condivise sui social dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden.sta bene e sta tornando a casa, dopo essere stata arrestata a febbraio, in. La suazione è avvenuta nell’ambito di unodi, ha fatto sapere sempre la Casa Bianca. LODI“È un giorno che aspettavamo da molto tempo”, ha detto il presidente Usa intervenendo alla Casa Bianca, spiegando lodi ...