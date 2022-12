Brittney Griner è libera | scambio di prigionieri tra Russia e Usa Washington riconsegna un trafficante di armi

(Di giovedì 8 dicembre 2022), la cestista americana detenuta da mesi in, è stata liberta nell’ambito di unodicon ildiViktor Bout. Lo riporta Cbs citando un funzionario dell’amministrazione. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Washington, 2 dic. " La scorsa settimana il governo di Mosca ha comunicato formalmente all'ambasciata degli Stati Uniti del trasferimento didalla capitale in una colonia remota penale, settimane dopo che la star detenuta della Wnba era stata trasferita. Lo ha riferito l'amministrazione Biden.Contatti riservati Nel frattempo, Washington e Mosca continuano a discutere del rilascio dei prigionieri statunitensie Paul Whelan ." Gli Stati Uniti hanno presentato una proposta ...